Cria da base, Gustavo terá chance no gol do Vitória

Cria de base, o goleiro Gustavo não tem paciência nenhuma para redes sociais. Até tem perfil no Facebook e Instagram, mas é a namorada Camila que administra. Pau de Selfie? O atleta de 21 anos não gosta. Nenhum modismo. Porém, sua paciência beira à de um monge budista quando o assunto é aguardar sua chance no Vitória. Após 10 anos, parece que a espera está bem próxima de acabar.

Desde que saiu de Colatina, município do Espírito Santo, para fazer parte da divisão de base do Leão, Gustavo tem dois sonhos: ser titular do Vitória e conquistar um título nacional pelo clube. O primeiro deve se tornar realidade no início desta temporada. Com as lesões de Wilson e Gatito, ele é o favorito para a assumir a camisa 1 do Vitória. Na concorrência, apenas Fernando Miguel briga por vaga.

"Desde que cheguei aqui, acompanho esta busca incansável do Vitória pela conquista de um título nacional. É algo que o clube merece há muito tempo, mas ainda não conseguiu. Convivendo com esta busca, aprendi a ser Vitória. Ganhando esta chance, quero realizar este sonho, que não é apenas meu, mas de toda a torcida rubro-negra", disse Gustavo.

O goleiro tem a chance de 'ressuscitar' um celeiro que andava esquecido. Desde Felipe, em 2005, o Vitória não viu nenhum goleiro da base se firmando como titular. Depois daquele ano, arqueiros como Emerson (2006), Ney (2007), Viáfara (2008 a 2011) e Wilson (2013 e 2014) se destacaram, mas vieram de fora.

"Tenho esta responsabilidade. Há muito tempo busco aprender com os diversos goleiros que passaram aqui, mas sei que carrego o peso de voltar a mostrar o valor dos goleiros da base. Acho que cresci muito treinando ao lado de Viáfara e Wilson, meus maiores professores", revelou.

Apesar dos 10 anos no clube, Gustavo só foi promovido para o profissional em 2010, aos 17 anos. "Fui campeão em todas as categorias da base. O título mais marcante foi o da Copa do Brasil sub-20 de 2012, quando fui 'emprestado' à base. Este ano,quero ser campeão novamente da Copa do Brasil, mas com o profissional", garantiu. Gustavo já fez cinco jogos no time principal.

Além da torcida, a namorada Camila aguarda ansiosa pelo título do Leão. "Disse a ela que noivaria se fosse titular e casaria se o Leão fosse campeão nacional", prometeu.

Sem reforço

Os goleiros Wilson e Gatito só retornam aos gramados em março, mas a diretoria descarta qualquer contratação no setor. O presidente do clube, Carlos Falcão, aposta em Gustavo pra o início da temporada. "A decisão é do treinador, lógico. Porém, creio que pode ser a grande chance de Gustavo. Faz tempo que ele busca esta oportunidade. Não precisamos de goleiro. Temos ainda Fernando Miguel brigando pela vaga", completou.

adblock ativo