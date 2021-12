Coxa e Vitória usam força máxima por vaga na Sul-Americana

Força máxima em campo. Esse é o discurso dos técnicos de Coritiba e Vitória para a partida desta terça-feira, 27, às 21h50, no Couto Pereira, pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Apesar de vários times brasileiros estarem poupando titulares na competição continental, os técnicos Marquinhos Santos e Caio Júnior apostam na classificação na Sul-Americana para recuperar a moral das suas equipes no Brasileirão. Ambos os times, que já estiveram no G-4 da competição, estão em queda na tabela.

O Coritiba, que não vence há quatro rodadas, está na sexta posição, com 24 pontos. Já o Vitória, que está em nono com 22 pontos, não consegue vencer fora de casa desde o dia 29 de maio, quando derrotou o lanterna Náutico por 3 a 0 em Recife.

Mas, apesar do retrospecto ruim jogando longe de Salvador, uma partida recente do rubro-negro baiano pode trazer boas lembranças e a expectativa que o Vitória consiga a classificação diante do Coritiba.

Foi o empate em 1 a 1, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Um empate é o que o Vitória precisa para garantir a classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, o Vitória venceu o confronto por 1 a 0. Uma derrota com diferença de um gol acima de 2 a1 também também garante a vaga para o Vitória. Ao Coritiba, só a vitória por, no mínimo, dois gols de diferença interessa para conquistar a classificação.

As duas equipes sofrem com os desfalques vindos do departamento médico. Do lado do Vitória, a ausência é o meia Escudero, considerado pelo próprio técnico Caio Júnior como o seu principal jogador. Já o Coritiba não poderá contar com o experiente meia Alex.

adblock ativo