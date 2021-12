Corte arquiva caso de Victor Ramos e mantém Vitória na Série A

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta quinta-feira, 6, que acatou o argumento do Vitória de que não tem competência para julgar o caso do jogador Victor Ramos. Com isso, o processo foi arquivado e o Leão permanece na Série A do Campeonato Brasileiro 2017.

"A decisão assegura a permanência do Leão na Série A e fez valer o resultado dentro de campo", comemora o diretor jurídico do Vitória Augusto Vasconcelos.

VITÓRIA EM CAMPO E NO TRIBUNAL - TAS decide pelo Vitória, que continua na Série A e Internacional é multado. (Dir. Jurídico @augustovasconc) pic.twitter.com/IhDZFFgST8 — E.C. Vitória (@ECVitoria) 6 de abril de 2017

O Internacional entrou na justiça alegando que o rubro-negro baiano entrou em campo com o zagueiro de forma irregular. Segundo eles, Victor Ramos não teria sido registrado dentro do prazo no Brasileirão.

O colorado já tinha perdido uma ação na procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o processo foi arquivado. Com isso, o Inter decidiu recorrer ao CAS e o caso seguiu para julgamento. Mas no dia da audiência, na terça, 4, o Vitória fez uma preliminar, questionando a competência da Corte para julgar o caso, argumento que foi aceito pelo CAS.

Com a decisão, o caso Victor Ramos é encerrado sem ao menos ter sido levado a julgamento em qualquer instância. Além do arquivamento do processo, o Inter foi condenado a pagar 8 mil francos suíços (R$ 24,92 mil) à CBF, 12 mil francos suíços (R$ 37,38 mil) ao Vitória e 50 mil francos suíços (R$ 155,75 mil) ao CAS.

O Internacional também continua rebaixado a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2017. Essa é a primeira vez que o time de Porto Alegre fica fora da Série A.

