Corinthians nega sondagem por atacante do Vitória

O ano de William Henrique foi uma montanha russa entre curvas e descidas que misturaram alegria e tristeza. Quando o carrinho do brinquedo parecia terminar seu percurso, eis que surge mais uma emoção na carreira do Pica-Pau: o boato que o Corinthians queria contar com o atleta em 2014.

De férias em Aracaju, o atacante rubro-negro confirmou o interesse do Timão, mas não está acompanhando o andamento da conversa. Para um atleta que foi encostado por Caio Júnior, emprestado para Botafogo da Bahia e ASA em 2013, a sondagem do alvinegro paulista já é uma satisfação.

"Não vou esconder que é real. Para quem foi moído no início do ano, terminar com interesse do Corinthians é de uma felicidade imensa. Meu empresário está cuidando de tudo e deve me ligar assim que alguma novidade surgir. Por enquanto, prefiro pensar nas férias".

Para o atleta, seria uma satisfação defender o Timão, mas ele assegura que está feliz no Leão. "Sempre sonhei em defender o Corinthians, mas ficarei feliz em qualquer situação. Sou eternamente grato ao Vitória e qualquer decisão ficarei satisfeito".

O empresário do Pica-Pau, Will Dantas, chegou a confirmar o interesse oficial do Corinthians. Ele também assegurou que Grêmio o procurou para ter William. "O Corinthians oficializou a proposta pra ter William Henrique em 2014. Agora só depende das negociações com o Vitoria".

Porém, Raimundo Queiroz, diretor do Leão, nega qualquer transferência. "Não houve conversa. Tem gente que fala antes de fazer. William é jogador do Vitória e não fomos procurados. Nós que decidimos a situação, não o Corinthians", disse.

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, também falou sobre o assunto e negou qualquer contato com o empresário do jogador: "Nem conhecemos esse empresário. O William não vai jogar no Corinthians".

William chegou a agradar a antiga comissão técnica comandada por Tite no Corinthians, mas não era a primeira opção do clube. Além disso, a postura do empresário desagradou a direção corintiana, que deixou a impressão de usar o Timão para valorizar William Henrique no mercado.

