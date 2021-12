Copa do Nordeste: Vitória estreia em casa contra América-RN

Veja também - Copa do Nordeste: Bahia estreia fora contra o CSA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas dos jogos da primeira fase da Copa do Nordeste.

O Vitória, que está no grupo A da competição ao lado de América-RN, Sergipe e Confiança-SE, estreia na competição no dia 19 de janeiro, em Salvador, diante do América-RN.

A primeira fase terá seis jogos e termina no dia 05 de fevereiro. Os dois melhores de cada grupo passam para as quartas de final.

Veja a tabela do grupo do Vitória na 1ª fase da Copa do Nordeste:

Grupo A

1ª rodada

19/01 - Vitória x América-RN

19/01 - Sergipe x Confiança-SE

2ª rodada

22/01 - América-RN x Sergipe

22/01 - Confiança-SE x Vitória

3ª rodada

26/01 - Sergipe x Vitória

26/01 - América-RN x Confiança-SE

4ª rodada

29/01 - Confiança x América-RN

29/01 - Vitória x Sergipe

5ª rodada

02/02 - Sergipe x América-RN

02/02 - Vitória x Confiança-SE

6ª rodada

05/02 - América-RN x Vitória

05/02 - Confiança x Sergipe

