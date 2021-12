Copa do Nordeste: Vitória encerra preparação e deve ter estreias contra o CRB

O Vitória encerrou, na manhã desta terça-feira, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura, sua preparação para o duelo contra o CRB, nesta quarta-feira, 24, às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela 5° rodada da Copa do Nordeste.

Para o confronto, o técnico Rodrigo Chagas não terá todo seu plantel à disposição, já que quatro atletas seguem no Departamento Médico do clube. São eles: os meias Gabriel Santiago e Eduardo, o volante Fernando Neto e o atacante Wesley. Por isso, o comandante garantiu, que estreias serão promovidas no time.

“Dentro do que nós tínhamos planejado, possivelmente teremos aí já estreia do Raul (Prata) e do Marcelo (Alves) nesse jogo, além de poder ter também a presença de Ruan Nascimento nessa partida. A gente está buscando, dentro dessas partidas, encontrar a equipe ideal para que possa estar colocando em todos os jogos. Mas o importante é saber que a gente tem um elenco e pode contar com todos os atletas”, comentou Rodrigo Chagas na coletiva pré-jogo, nesta manhã.

Recuperado de lesão, o atacante Caíque Souza foi liberado para voltar ao campo e treinou com a supervisão do preparador físico Ednilson Sena. O atacante sofreu lesão na posterior e ainda está em observação pelo departamento médico.

