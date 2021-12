Copa do Brasil Sub-20: Vitória começa saga em busca do bi

A delegação Sub-20 do Vitória viaja nesta terça-feira, 3, para a cidade de Belém, no Pará, onde fará sua estreia na Copa do Brasil. O time levantou o troféu em 2012 e vai em busca do bicampeonato.

O Leão entra em campo nesta quarta-feira, 4, às 20h30, no estádio do Mangueirão, onde encara o Remo pela primeira fase do torneio.

Como o regulamento é o mesmo utilizado no profissional, caso o Leão vença a partida por dois ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta. A partida está agendada para o dia 19 de setembro, às 20h30, no Barradão.

A base da equipe será a mesma que foi derrotada pelo Vasco no sábado, 31, pela final da Copa BH de Futebol Júnior.

Além disso, o técnico Carlos Amadeu poderá contar na equipe com o zagueiro Matheus Salustiano e do volante Gabriel Soares, que já atuou na Série A do Campeonato Brasileiro e constantemente vinha sendo convocado pelo técnico Caio Júnior para compor o time profissional.

Caso avance à segunda fase, o Vitória vai encarar o Flamengo (RJ) ou a Portuguesa (SP).

adblock ativo