Os garotos rubro-negros fizeram bonito ao alcançar a final da Copa do Brasil Sub-20, mas não conseguiram dar alegria ao torcedor do Vitória em um 2014 cheio de decepções.

Derrotado - pela primeira vez na história - no Baianão em todas as categorias, o Leão também não foi longe na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana. Para piorar, tem grande chance de ser rebaixado à Série B no domingo.

A esperança para salvar o ano eram os meninos, que, nesta terça-feira, 2, precisavam só de um 1 a 0 sobre o Inter, no Barradão, para faturar o bicampeonato. Levou 2 a 1 e ficou sem nada.

Daniel Dórea Copa do Brasil Sub-20: Leãozinho perde título para Inter

Castigo

O primeiro tempo foi de bom futebol do Vitória, mas de poucos motivos para comemorar no Barradão. Afinal, os garotos do Rubro-Negro vinham dominando a partida quando, aos 27 minutos, Alisson Farias aumentou a vantagem no confronto.

Ele arriscou um chute da intermediária e a bola balançou a rede logo depois de tocar no travessão. O goleiro Ronaldo, do Vitória, falhou. Estava adiantado e acabou encoberto.

Antes disso, os pupilos de Carlos Amadeu haviam assustado em três jogadas agudas. Na primeira, aos 11 minutos, Wellington cobrou escanteio e Maracás cabeceou para fora.

Aos 18, a melhor chance. Gabriel recebeu na área, girou bonito e finalizou com consciência. Passou muito perto.

A primeira etapa ainda reservou motivo para polêmica. Aos 19 minutos, após erro na saída de bola colorada, Wellington só foi parado por Eduardo com falta. Como o atacante corria sem obstáculos em direção ao gol, os rubro-negros protestaram, pedindo a expulsão do rival. Eduardo foi apenas advertido.

Apesar de ter se sentido prejudicado e de ter levado o gol primeiro, o Leãozinho não se abateu. Continuou mandando no jogo e quase empatou aos 30, em testada de Léo Ceará, após cruzamento de Euller. Jacsson executou a defesa.

Mas a igualdade viria quatro minutos depois, quando o mesmo Léo Ceará - artilheiro do Vitória na competição, com cinco gols - completou passe preciso de Flávio.

A equipe baiana ainda teve oportunidade de ir para o intervalo à frente no marcador, mas a cabeçada de Wellington, após levantamento de Euller, foi caprichosamente para fora.

Nada que desanimasse os jogadores do Leão, motivados pela presença de Alexandre Gallo, técnico das seleções brasileiras de base, no estádio. Com 10 segundos de jogo no tempo complementar, o goleador Léo Ceará buscou o ângulo em chute colocado e quase fez.

Aos 13 minutos, foi a vez de Wellington driblar e buscar o gol em chute de direita. Jacsson salvou o Colorado. No entanto, neste momento o jogo na Toca já estava morno. Os anfitriões pouco faziam quando, aos 29 minutos, Andrigo chegou perto do gol olímpico para o Inter.

No Vitória, Amadeu demorou demais a mudar. Fez a primeira alteração só aos 31 minutos, trocando o volante Ramon pelo centroavante Rafaelson.

Não adiantou. Aos 33, Maurides foi acionado em contra-ataque, driblou o goleiro e jogou uma pá de cal no sonho do Rubro-Negro.

adblock ativo