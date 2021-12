Copa do Brasil Sub-17: Vitória perde 1º jogo das quartas

O Vitória encarou o Ceará pelo primeiro jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 na tarde desta terça-feira, 18, e acabou tombando por 2 a 0 no estádio Vovozão, em Fortaleza.

Dominando as ações ofensivas, principalmente no primeiro tempo, o time da casa precisou somente de 23 minutos para liquidar a partida.

Os gols foram marcados por Artur e Yuri Correia, que garantiram o triunfo para o Vozão. O Vitória tentou reagir na segunda etapa, mas a boa atuação do goleiro do Ceará e as várias chances perdidas pelo Leão evitaram que o time de Carlos Amadeu diminuísse a vantagem cearense.

Se sofrer um gol na partida de volta, o Vitória vai precisar fazer três ou mais para garantir a vaga. Caso o placar se repita, o vencedor será decidido nos pênaltis. O regulamento é o mesmo utilizado na Copa do Brasil dos profissionais.

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, 22, às 15h30, no Estádio de Pituaçu.

