Copa do Brasil: ingressos para Vitória x Cruzeiro à venda

O Vitória volta a reencontrar o Cruzeiro, desta vez pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira, 6. E o torcedor que quiser o ingresso para a partida pode fazer a compra pela internet e nos guichês do Barradão.

Os bilhetes seguem à venda pelos valores de meia-entrada por R$ 30 no setor de arquibancada e R$ 40 no setor de cadeira. Os ingressos de meia-entrada serão comercializados mediante apresentação do documento oficial no ato da compra.

