Copa BR e rivais mais fracos podem levar Leão a Libertadores

Mesmo com o Vitória já eliminado da Copa do Brasil, os torcedores do rubro-negro baiano têm um grande motivo para acompanhar a reta final da competição. Isso porque o Leão, hoje sexto colocado no Campeonato Brasileiro, pode herdar uma vaga na Libertadores 2014, caso um dos times dentro do G-4 seja campeão do torneio.

O Vitória tem 40 pontos e, segundo as contas do matemático Tristão Garcia, do site Infobola, se Grêmio, Botafogo ou Atlético-PR levantarem o caneco da Copa do Brasil as chances de vaga na competição continental são de 20%. Caso nenhum dos três vença, esse número cai para 9% (nas contas atuais, da 28ª rodada).

"Em uma chave da Copa do Brasil tem um Botafogo. Do outro, o Grêmio e o Atlético-PR, que são perseguidores do Cruzeiro e hoje monopolizam o G-4. Se um deles for campeão, já garantiria a vaga na Libertadores pelo título da Copa. E pela atual posição na tabela, o Vitória seria o primeiro time na 'segunda chamada' para a Libertadores", comentou Tristão.

O retrospecto recente do Vitória, em projeção ao futuro do Campeonato Brasileiro também anima em comparação aos adversários diretos. O caminho do rubro-negro na reta final é teoricamente, "menos pedregoso" que Internacional e Goiás, adversários diretos do Leão pela vaga, hoje com o mesmo número de pontos.

"Eles têm caminhos diferentes. E o momento das equipes não é o mesmo. Certamente, dos dez jogos que faltam, o retrospecto mais recente em projeção para o futuro mostra que o Vitória tem mais chance", contabiliza o matemático.

Dos próximos cinco jogos Leão fora de casa, quatro lutam na parte de baixo da tabela (Portuguesa, Fluminense, Ponte Preta, Criciúma). No primeiro turno, atuando em casa, a equipe perdeu apenas para o Tigre.

O Vitória tem mais 30 pontos em jogo e pode chegar a 70. Em 2011, o Internacional, conseguiu a presença no torneio com 60 pontos, em quinto lugar, herdando essa "vaga extra" aberta pelo Vasco, então campeão da Copa do Brasil, que terminou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação.

