Conversa com empresário de David não agrada à diretoria

A primeira reunião entre o empresário de David, Francisco Godoy, e a diretoria rubro-negra não terminou em acordo: o presidente Ricardo David afirmou na manhã desta quinta-feira, 21, que ainda espera uma proposta oficial do Cruzeiro.

Em entrevista à Rádio Sociedade, o dirigente disse que a oferta por David – aproximadamente R$ 8 milhões por 70% dos direitos do jovem atacante, além de alguns jogadores – não foi o suficiente.

“Foram apresentados alguns números que não me agradaram. Mas não vou me posicionar por propostas rabiscadas em papel. Precisamos oficializar”, garantiu.

“Nenhum passo será dado sem que recebamos uma proposta”, acrescentou, reforçando que o Vitória ainda não foi procurado oficialmente pela equipe mineira.

Neste ano, David disputou 63 jogos pelo Vitória e marcou 11 gols, seis deles no Campeonato Brasileiro.

E Tréllez?

Assim como David, a situação do atacante colombiano está completando a novela da formação do elenco rubro-negro para 2018.

Procurado em outubro pela antiga gestão para renovar o contrato que termina no meio de 2018, Tréllez respondeu de forma negativa.

“Foi feita proposta de renovação de salário para que ele permanecesse. Recentemente, veio uma resposta oficial de que não atendia aos anseios do atleta. É isso que estamos fazendo, buscando um ponto que seja do agrado do atleta e do clube. Não há nenhuma proposta, nenhuma conversa com nenhum clube para eu decidir se aceito ou não”, concluiu o presidente.

