Contusões em treino dão 'susto' em Ney Franco

O técnico Ney Franco levou um susto no treino desta sexta-feira, 29. Após dividida com David Braz, Dinei levou a pior no tornozelo. Com a pancada, o centroavante teve que sair do campo carregado, mas os médicos asseguram que ainda é cedo para vetá-lo. O atleta recebeu tratamento e foi liberado.

Neste sábado, 29, o camisa 9 pode ser poupado do treino, mas ainda tem boas chances de jogar. Caso ele seja vetado, Ney Franco deve optar por Pedro Oldoni, que foi testado pelo técnico.

"Sofrer uma pancada na véspera de um jogo é sempre preocupante. Assustou num primeiro momento, mas no primeiro exame vimos que não é grave como se imaginava. Dinei ficará em observação, mas não vejo ele como dúvida para o jogo, a princípio", disse o médico do clube, Marcelo Cortes.

Com dores no tornozelo, Cáceres nem treinou e tem uma situação mais delicada. "Ele sofreu uma pancada e continua sentindo um desconforto no tornozelo. Ainda tem um edema no local e posso afirmar que é dúvida. Porém, faremos de tudo para que o atleta fique habilitado para domingo", completou o doutor.

Caso Cáceres seja vetado, a solução é o retorno do meia Renato Cajá, numa função mais recuada.

