Contundidos, três jogadores devem desfalcar o Vitória na semifinal do Baianão

Os jogadores Luan, Bryan Garcia e André Lima, se contundiram durante a goleada do Vitória de 3x0 sobre o Bragantino nesta quinta-feira, 15, podem desfalcar o elenco para o duelo contra o Bahia de Feira, na semifinal do Baianão, que acontecerá neste domingo, 18, às 16h no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Os atletas serão analisados pela equipe médica, na manhã desta sexta-feira, 16.

Caso o laudo médico confirme as contusões, o Vitória vai encarar o cangaceiro com o desfalque de três jogadores importantes. As opções de substituição para o técnico Vagner Mancini devem ser minímas, já que o time está com Rhayner, Denílson, Yago e Kanu suspensos por conta da briga com os jogadores do Bahia na 6ª rodada em fevereiro.

Uma opção para substituir André no ataque, será o próprio Luan (caso ele se recupere antes) ou o Jonatas Belusso. Já na lateral direita as alternativas para o lugar do Bryan são Juninho ou Pedro Botelho. Este último já substituiu Bryan, quando ele se machucou contra o "Braga".

*Sob supervisão da editora Paula Pitta.

