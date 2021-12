Contundido, Pedro Ken desfalca Vitória nas próximas rodadas

O que parecia ruim ficou pior. Além de perder a chance de garantir o acesso à Série A, após a derrota para o São Caetano em pleno Barradão, o Leão pode ter perdido seu maestro. Pedro Ken saiu do jogo com a mão na perna e os médicos identificaram uma lesão na coxa direita. Para o jogo contra o Bragantino, próximo sábado, o camisa oito está fora.

Com cara de lamento, Pedro Ken mostra irritação com a possibilidade de jogar apenas as rodadas finais da Segundona. "Não tenho nem muito o que dizer. Estou realmente sem acreditar o que aconteceu. Quando senti a coxa, imaginei que era algo grave e os médicos confirmaram. Quando você é jogador, percebe até quando a dor é mais intensa e grave. Não sei o que fazer. Estou muito irritado", disse o maestro rubro-negro, enquanto assistia à derrota do seu time.

Se o time já não está mostrando uma boa postura dentro de campo, a tendência é piorar sem seu principal jogador. Com 28 jogos na competição, Ken lidera as assistências do Leão que resultaram em gol. Foram oito passes que deixaram os colegas livres para marcar. "Vamos ver o que os médicos falam. Sei que não foi algo bobo, mas preciso saber antes a gravidade da situação. Teremos uma semana para pensar quem pode entrar no lugar de Ken. É uma perda muito grande", garantiu o técnico Ricardo Silva.

Apesar da folga geral no domingo e na segunda-feira, o departamento médico vai trabalhar para saber a gravidade da contusão de Ken. Ontem, o atleta fez exames e apenas hoje os médicos saberão quantos dias o maestro rubro-negro ficará de fora. O jogador não havia ainda sofrido contusões na Segundona.

Revolução - Além de buscar um substituto para Pedro Ken, Ricardo Silva promete revolucionar na escalação. "Vamos pensar agora sobre o time que entrará em campo na próxima rodada. Quando ganha é uma história, quando perde é outra. Temos que trabalhar. Vou mexer na equipe, isso eu posso garantir. Tenho que achar uma maneira melhor de encaixar a equipe. Sei que podemos jogar muito mais do que aquilo que fizemos contra o São Caetano", revelou.

A principal mudança deve ser no ataque. William deve voltar ao time, empurrando o instável Marquinhos, bastante criticado na partida de sexta-feira, para o banco de reservas. "Ainda não consegui mudar muita coisa na formação. Peguei o time contra o CRB e não fomos bem, assim como contra o São Caetano. Precisamos tocar mais a bola no meio e no ataque. O meio de campo precisa ser o coração da equipe e não estamos conseguindo fazer isso. Esperamos trabalhar melhor agora, que terei uma semana para preparar os jogadores. Pode ser até que eu teste um modo diferente de jogar", garantiu.

adblock ativo