Contundido, Luis Fabiano desfalca Vasco contra o Vitória

Já com vários desfalques para o duelo com o Vitória, quarta-feira, 12, no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco sofreu mais baixas. Nesta terça-feira, o técnico Milton Mendes revelou que o time perdeu o zagueiro Breno e o atacante Luis Fabiano, ambos lesionados. E o volante Douglas, com problemas no tornozelo, se tornou dúvida.

Além dos dois jogadores já vetados, o Vasco já tinha três desfalques certos para o confronto com o Vitória, casos do lateral Gilberto, do zagueiro Paulão e do meia Nenê, todos eles suspensos. Com esses problemas, a tendência é que o time entre em campo com a seguinte formação: Martín Silva; Madson, Rafael, Jomar e Ramon; Jean, Douglas (Wellington), Yago Pikachu, Wagner e Escudero; Thalles.

A formação é bem diferente da utilizada por Milton Mendes em compromissos recentes do Vasco. O treinador, porém, assegurou que o time terá condições de ser competitivo diante do Vitória e garantiu que não está preocupado com a falta de entrosamento dessa formação.

"Não acho que a falta de entrosamento irá nos atrapalhar. Estamos trabalhando há cerca de três meses juntos com jogadores que já estavam, os que chegaram e os que promovemos do sub-20. Passamos as nossas ideias de jogo para todos. Temos jogadores que têm entrado e ido bem, como é o caso do Wagner, que está pedindo passagem. Então, além dos desfalques que teremos, vão entrar outros jogadores. Todos eles estavam treinando e conhecem o modelo de jogo, a ideia e o posicionamento da equipe. Os jogadores sabem que todos têm direitos e deveres dentro de campo", afirmou.

Milton Mendes, porém, reconheceu que o Vasco encontrará dificuldades para se reabilitar nesta quarta-feira após perder clássico para o Flamengo. O treinador elogiou o estilo de jogo do oponente e já fez críticas ao gramado do Barradão.

"Eu conheço bem a equipe do Vitória. Eles possuem um time perigoso, com dois laterais rápidos e um zagueiro de muita qualidade, que é o Kanu. É uma equipe interessante, boa, mas temos nossas armas e buscaremos mostrar que sabemos jogar num campo difícil, como é o caso do Barradão. Estamos preparados para superar as dificuldades e fazer uma boa partida, atuando de igual para igual", comentou.

