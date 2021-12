Contratação de Bernardo pelo Vitória esbarra no regulamento

Bernardo não irá mais trocar o Palmeiras pelo Vitória. Após o Leão ter dado como praticamente certa a contratação do jogador na segunda-feira, 14, o regulamento de transferências da Fifa acabou estragando os planos do Rubro-negro. O meio-campo tem os direitos ligados ao Vasco e estava emprestado ao Verdão.

"Acabamos percebendo que com essa regra da Fifa não seria possível do jogador atuar pelo Vitória neste ano, o que não seria muito positivo para nós. Portanto, a negociação não deu certo. O Bernardo vai ter que permanecer no Palmeiras mesmo", declarou o vice-presidente do Leão da Barra, Epifânio Carneiro, em entrevista à Gazeta Press.

De acordo com o regulamento da Fifa, um atleta pode ser registrado em três time diferentes por temporada. Apesar disso, esse mesmo jogador só pode atuar por dois clubes em competições nacionais. Bernardo já tinha participado do confronto contra o Resende, com a camisa do Vasco, pela Copa do Brasil, e também de três partidas com a camisa do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro.

No clube alviverde, o contrato de Bernardo vai até dezembro deste ano. A saída do meio-campo estava sendo negociada, pois ele não vem sendo aproveitado pelo técnico Ricardo Gareca. Na intertemporada que marcou a pausa do Brasileiro para a Copa do Mundo, o jogador não entrou em alguns coletivos e ficou entre os reservas em jogos-treino.

Contratado em maio deste ano, o jogador não participa das atividades preparatórias para o recomeço do Campeonato Brasileiro desde o início desta semana, ou seja, ele não treinou na segunda e nem nesta terça na Academia de Futebol.

Novidades no elenco

O Vitória reestreia no Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro, na próxima quinta, 17, às 21h (de Brasília), no estádio Mineirão. A equipe está com sete pontos e figura na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição da tabela de classificação, mas confia nas alterações no elenco e nos reforços contratados durante a intertemporada para melhorar o panorama do time e se aproximar da boa campanha de 2013, onde terminou em quinto lugar.

Já estão inseridos no grupo o zagueiro Kadu, que retorna ao clube, os volantes Adriano e Richarlyson, o meia Marcinho, o atacante Marcos Júnior e o lateral-esquerdo Romário, que voltou ao clube após um período no futebol alemão.

Entre os estrangeiros, estão o uruguaio Luís Aguiar e o paraguaio Guillermo Beltrán. Os atletas já estão em Salvador e finalizam exames médicos antes de assinar contato. Além disso, o meia Vander, que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, foi reincorporado ao elenco.

E a lista de reforços ainda não está fechada - existe a possibilidade da chegada de um novo zagueiro e um volante após a desistência de Victor Ramos e a impossibilidade da chegada de Bernardo devido ao regulamento da Fifa. Para que os novos pudessem chegar, saíram da equipe os seguintes jogadores: Edson, emprestado para o Salgueiro (PE), Rodrigo Defendi, liberado para o Moreirense de Portugal, Mineiro, negociado com o também português Académica e Douglas, emprestado para o Paysandu.

Fora dos planos do técnico Jorginho, o meia Felipe pode ser mais um a deixar o clube. Ele trabalha a parte física para se recuperar totalmente de uma lesão na musculatura da coxa, e assim, ser negociado.

