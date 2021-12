Contra outro paulista, Vitória tenta recuperar pontos perdidos em casa

Vitória e São Paulo duelam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, 26, às 19h30, no estádio do Barradão. Para a equipe Rubro-Negra, que sem jogar acabou voltando para a zona de rebaixamento graças ao triunfo do Ceará sobre o Cruzeiro, fora de casa, em partida adiada da 28ª rodada do Brasileirão.

A equipe de Carpegiani, que está na 17ª posição com 33 pontos, não depende de suas forças para sair da zona e para essa partida não poderá contar com o zagueiro Aderllan que por força de contrato, não entrará em campo (o atleta pertence ao Tricolor paulista) e do volante Léo Gomes que continua machucado.

O goleiro Ronaldo se mostrou preocupado com a volta do time para a zona porém reiterou a confiança de que a equipe tem condições de sair desta situação. “Estar na zona nos deixa mais preocupados, mas a gente que está brigando para fugir dessa zona, não só a gente. Os times que estão acima de nós estão preocupados. Todos estão. O jogo tem que ser tratado como final. A gente sempre entra para ganhar. Não tem adversário fácil daqui para frente” – disse o arqueiro Rubro-Negro.

Já o adversário precisa desesperadamente do triunfo para retomar a confiança dos torcedores. Em 2018 a equipe ainda não perdeu atuando no nordeste porém está a seis jogos sem vencer no certame nacional. O técnico Diego Aguirre continua com o desfalque do meia Éverton, peça importante no esquema tático do treinador, mas, contará com as voltas de Anderson Martins ex-Vitória e Bruno Peres que cumpriram suspensão na última rodada.

adblock ativo