Contra o São Paulo, Ney Franco tem apenas uma dúvida no time

O técnico do Vitória, Ney Franco, não fez mistério e já definiu a equipe que entrará em campo diante do São Paulo, neste domingo, 9, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única dúvida é se Luiz Gustavo terá condições de atuar. Ele sofreu uma pancada no joelho, no treino da última quinta, e não treinou neste sexta-feira, 7. O volante será reavaliado neste sábado, 8, pelo departamento médico.

Se não der para Luiz Gustavo, José Welison começa entre os titulares. Com Mansur barrado, Juan jogará no meio-campo e Richarlyson ficará na lateral esquerda.

Neste sábado, com portões fechados à imprensa e torcedores, o Leão finaliza a preparação do time.

