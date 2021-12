Contra o Santos, Mancini diz que Vitória tem "boa possibilidade de triunfo"

Após o revés na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória ficou na 16ª colocação, a uma casa de adentrar a zona de rebaixamento. A equipe Rubro Negra terá nesse domingo, 3, contra o Santos, na Vila Belmiro, a oportunidade de sair dessa situação desconfortável. O jogo será válido pela 9ª rodada da competição.

Para o técnico Vagner Mancini, a situação da equipe Santista favorece ao Vitória. Com apenas seis pontos ganhos, o Santos ocupa a 18ª colocação na tabela. Durante a entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira, 1°, Mancini pontuou que o Santos além de ser muito forte em casa, costuma brigar na parte de cima da tabela, mas enxerga que o momento vivido pelo adversário, é propício para o Vitória sair com os três pontos da Vila Belmiro.

"Difícil você falar alguma coisa antes da partida. Por mais que se faça projeção, às vezes você chega na partida e se depara com uma situação diferente do que todo mundo pensou. O Santos, jogando na Vila pressionado, é uma equipe perigosa, mas, ao mesmo tempo, ele vai te dar oportunidade de jogo. O Vitória tem que ser inteligente o suficiente para saber que, nesse momento, tem uma boa possibilidade diante do Santos, porque dificilmente vamos enfrentar o Santos numa situação assim", afirmou Mancini.

Para a partida, o treinador Rubro Negro não contará com Jeferson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Pedro Botelho, que vem sendo contrariado pelo torcedor . O Vitória deve entrar em campo com: Elias, Lucas, Kanu, Aderllan e Pedro Botelho; José Welison e Rodrigo Andrade; Lucas Fernandes, Rhayner e Neilton; André Lima.

