Contra o Operário, Vitória faz primeiro jogo após queda de presidente

É tempo de mudanças na Toca do Leão. Elas começaram no cenário político, com o afastamento do presidente Paulo Carneiro, e agora podem chegar ao campo, com uma reação rubro-negra na tabela de classificação da Série B. Para isso, o Vitória precisa de um bom resultado contra o Operário, neste sábado, 4, pela 22ª rodada da competição nacional. A bola começa a rolar a partir das 11h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR.

O técnico Wagner Lopes teve a semana livre para preparar o time, mas pouco se falou sobre futebol durante os últimos dias na Toca do Leão. O que dominou o assunto por lá foi a reunião extraordinária que culminou na mudança de comando do clube. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu que o ambiente não foi o mais propício para trabalhar com os jogadores.

“Não vou ser hipócrita para falar que não interfere. Cada jogador tem um sentimento, cada ser humano faz uma leitura diferente da situação. Por mais que a gente tente blindar os jogadores, por mais que o nosso executivo de futebol tente isolar todo mundo da parte política, claro que todo mundo volta para casa, todo mundo lê na internet, rede social, mídia”, disse Wagner Lopes.

Apesar do alerta dado pelo técnico, que tentou se manter isolado do cenário político, o pensamento dos torcedores é de que a mudança na gestão vai impactar positivamente dentro de campo. Foi sob a batuta de Paulo Carneiro que o Vitória lutou contra a zona de rebaixamento da Série B em 2019 e 2020. Agora, com o afastamento do gestor, a expectativa da arquibancada é que o panorama mude no segundo turno de 2021.

Para atender a demanda que vem dos torcedores, Wagner Lopes terá alguns desafios pela frente. A começar por se tratar de um compromisso fora de casa. O Rubro-Negro tem passado dificuldade quando sai de Salvador, e ainda não venceu longe de seus domínios na Série B. Para piorar, o Operário é o quarto melhor mandante da competição.

“A gente vem construindo esse caminho para vencer fora de casa. A gente já conseguiu resultados importantes, empates, porque, fora de casa, somar é muito importante. Agora, falta a gente mostrar essa robustez, essa consistência”, avaliou o técnico.

Há dificuldade também para escalar o time que entra em campo neste sábado. Wagner não vai ter Roberto, suspenso, e não conta com um reserva de origem na lateral esquerda, já que Pedrinho segue sem treinar desde a confusa negociação com o Atlhetico-PR. O jeito, então, vai ser improvisar, e o mais cotado para aparecer no time inicial é o zagueiro Thalisson Kelven.

“Infelizmente, nós não temos uma reposição imediata para Roberto. Pedrinho está com problema de negociação. Então, a gente está pensando em encaixar essa marcação da melhor maneira para dar construção ofensiva. Peço desculpas, mas vou deixar para a hora do jogo. (...) Eu preciso guardar essa dúvida na cabeça do outro lado, para que a gente surpreenda, para que a gente faça uma coisa diferente e que a gente possa ter sucesso amanhã (sábado)”, disse o treinador, sem responder quem será o titular.

Outra possibilidade de mudança na escalação é a entrada de Ronan. O jogador foi elogiado após participar de alguns minutos no empate com o Náutico. Ele e David brigam pela vaga de Wesley Pionteck, que foi titular nas últimas partidas, mas sem corresponder dentro de campo.

“Ronan entrou muito bem nos minutos que jogou. Vai ganhando minutagem. A gente trabalhou essa semana, em alguns momentos ele entrou no time titular. É uma adaptação aos poucos para ver como o jogador faz a leitura, como é que reage”, finalizou o técnico rubro-negro.

