Contra o Oeste, Vitória retorna ao Barradão para sair do Z-4

Depois de todo o transtorno para se concretizar, o relacionamento entre Vitória e Arena Fonte Nova durou apenas três partidas. Nesse período - contra Guarani, Atlético-GO e Sport - o Leão somou apenas dois dos nove pontos que disputou, voltando para o Z-4 da competição. O resultados negativos foram o bastante para a diretoria do Rubro-Negro solicitar o retorno ao Barradão.

Assim, o duelo que marca a volta do Leão ao seu tradicional estádio será contra o Oeste, nesta terça-feira, 8, às 20h30, pela 27ª rodada da Série B. Em coletiva realizada na tarde desta segunda, 7, o comandante Geninho avaliou o retorno algo positivo.

"Bom voltar ao Barradão. Acho que o Barradão é o verdadeiro estádio do Vitória. É aqui que praticamente nasceu e conseguiu grandes feitos. Claro que temos uma arena maravilhosa, mas acho que aqui é nossa casa, onde treinamos, onde temos o nosso dia a dia. Até os jogadores se sentem melhor aqui. Espero que a volta ao Barradão nos traga de volta os bons resultados. É um jogo importantíssimo. Estamos partindo para uma fase de definição", garantiu.

Por outro lado, a equipe de Itápolis vive uma situação diferente na competição. Apesar de ocupar a 13ª posição, o Oeste vem em uma crescente. Até o momento, o time paulista venceu quatro dos últimos seis jogos, além de só ter perdido uma vez durante esse mesmo período. Com isso, o torcedor do Vitória já está com a calculadora na mãoe faz as contas necessárias para o time não voltar à Terceirona.

"Temos que atingir o número mágico (45 pontos). Temos que tentar fazer nossas vitórias, se possível, fazer os 100%, mas temos que estar preparados para buscar pontos fora, porque vai acontecer o tropeço, então tem que ganhar fora, para atingir a pontuação que estamos buscando. O campeonato, quando vai chegando no fim, é um campeonato complicado, todo mundo joga amarrado, pelo resultado, por um ponto", completou o treinador

Para piorar ainda mais a situação do Vitória, o grupo ainda conta com quatro baixas para o duelo. O mais importante deles está no volante e capitão Baraka, que se recupera de uma lesão na posterior da coxa. Além dele, os atacantes Negueba e Anselmo Ramon e o meia Ruy também não poderão fazer parte dos planos de Geninho para a partida.

No entanto, não é só de desfalques que vive o Vitória. A boa notícia para o Leão pode estar na estreia dos laterais recém-contratados Carleto e Bocão. Eles foram regularizados, treinaram normalmente com o grupo e estão na lista de relacionados do comandante Rubro-Negro.

Retrospecto Equilibrado

Apesar de poucos, os números entre as duas equipes pode ser considerado bastante equilibrado. Nas únicas três oportunidades em que se enfrentaram, cada equipe venceu uma vez, além de um empate.

Por sinal, o triunfo da equipe paulista aconteceu no primeiro turno da competição. Na ocasião, em duelo na Arena Barueri, válido pela 8ª rodada, o Oeste não deu a menor chance para o Leão e aplicou sonoros 3 a 0 na equipe, que na época ainda era comandada pelo treinador Osmar Loss. Os gols da partida foram marcados por Zé Ivaldo (contra), Bruno Gonçalves e Roberto.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

