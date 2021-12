Contra o Jacuipense, Vitória volta a campo para se reerguer após Ba-Vi

Os últimos dias foram conturbados para o Vitória. Confusão no Ba-Vi, partida encerrada por insuficiência de jogadores, leitura labial, silêncio na Toca do Leão e declarações polêmicas do presidente do clube. Tudo isso, no entanto, pode começar a se dissipar na partida desta quarta-feira, 21, às 21h45, no Estádio Municipal Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, contra o Jacuipense.

As duas equipes se encontram para disputar jogo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Para o Rubro-Negro, um triunfo pode ser a chance de recolocar o time nos trilhos e voltar a seguir o bom caminho que era percorrido até o encontro com o maior rival.

Mancini terá problemas para definir os 11 jogadores que vão para o campo. Além dos lesionados Lucas, Cedric, Juninho, Cleiton Xavier, Willian Farias e Junior, que já vinham desfalcando o Leão há alguns jogos, o treinador não poderá contar com os cinco jogadores que foram expulsos na confusão generalizada do último Ba-Vi. São eles: Kanu, Bruno Bispo, Uillian Correia, Rhayner e Denilson.

É preciso ainda somar a ausência de Fernando Miguel, que não foi relacionado para o jogo. Ao todo são 12 desfalques para a partida.

O problema de Mancini não está apenas na quantidade de desfalques, mas também na importância desses jogadores para o time. Kanu e Uillian Correia foram titulares em todos os jogos do Leão na temporada. Bruno Bispo assumiu a vaga deixada por Wallace e não deixou mais o onze inicial. Mesma situação de Rhayner, titular nos últimos quatro jogos.

Denilson, apesar de ainda oscilar entre a titularidade e o banco de reservas, marcou gol no Ba-Vi, e se o resultado da partida não fosse anulado, seria o artilheiro da equipe com cinco bolas na rede em 2018.

Como o Vitória adotou a lei do silêncio e fez toda preparação para a partida desta quarta com portões fechados, fica difícil saber quais os planos do treinador rubro-negro para a próxima partida.

Sem a dupla de zaga titular, a tendência é que ele promova a estreia de Walisson Maia e use Ramon para fazer dupla com o zagueiro. Fillipe Soutto deve ser o substituto de Uillian Correia no meio, mas Rodrigo Andrade também tem chance de estrear.

A mesma indefinição segue para saber quem ocupa a vaga deixada por Rhayner. Jhemerson, Baumjohann e Guilherme são opções para o setor. No ataque, André Lima deve retornar ao time para fazer dupla com Neilton.

O Jacuipense, adversário do Vitória no jogo de logo mais, não vive boa fase. A equipe ocupa a oitava posição, com quatro pontos conquistados, apenas três a mais que o lanterna Atlântico.

Clássico de Feira

Também nesta quarta, às 20h30, Fluminense de Feira e Bahia de Feira se enfrentam em clássico local, no Joia da Princesa. A partida encerra a sexta rodada do Campeonato Baiano. Atualmente o Fluminense ocupa a quarta posição, com três pontos a mais que o rival, sexto colocado na tabela.

