Contra o Inter, Vitória busca classificação para o Brasileirão Feminino A1

O time feminino do Vitória encara o Internacional neste sábado, 30, pelo segundo jogo da semifinal do Brasileirão A2, no estádio Beira Rio, às 15h. O Rubro-Negro precisa de um triunfo simples para garantir uma vaga no grupo de elite na próxima temporada.

O primeiro jogo, que aconteceu no Barradão, terminou empatado em 1 a 1. A escalação para o jogo deste sábado só será divulgada minutos antes do apito inicial.

A partida terá transmissão, ao vivo, na página do Internacional no Facebook.

