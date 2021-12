Contra o Guarani, Vitória tenta 1º triunfo fora na Série B

No dia em que completa 120 anos de existência, o Vitória não tem muito o que comemorar. Eliminado do Campeonato Baiano, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, até vencer o Vila Nova-GO, vinha de uma marca negativa em sua história: 13 jogos consecutivos sem conseguir vencer.

Mesmo com todo o momento conturbado, não há outra opção além de “trocar o pneu com o carro andando”. E, nesta segunda-feira, 13, às 20h, o Leão visita o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, em busca de regularidade na Série B do Brasileiro. Pelo menos uma coisa já mudou na Toca do Leão após o triunfo diante do Vila Nova-GO: o astral. Quem garante é o técnico Cláudio Tencati.

“Importante o resultado diante do Vila. Isso deu uma moral, a autoestima melhorou, muda o ambiente do clube”, avaliou. O treinador sabe das dificuldades que enfrentará, mas também sabe que, para ter êxito no maior objetivo do ano, que é o acesso à Série A, será necessário pontuar fora de casa. “Quem quer estar no G-4 tem que buscar ponto fora. A gente sabe que será difícil, mas a gente vai para buscar a vitória, para pontuar”.

Dúvidas

Tencati ainda tem algumas dúvidas no time titular. O volante Gabriel Bispo e o meia Nickson disputam vaga com Rodrigo Andrade e Andrigo, respectivamente. Além de Felipe Garcia, que pode ficar com a vaga de Caíque no ataque rubro-negro.

“Gabriel estreou. Pode ser que, no processo, ele possa iniciar como titular. Não defini isso. É um jogador que fez um grande jogo contra o Botafogo, mas que alternou seu rendimento contra o Vila Nova”, disse o treinador. Tencati não poderá contar com o meia Ruy, que se recupera de lesão, assim como Caíque Souza e Van, que estão no departamento médico.

