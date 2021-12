Contra o Flu, Vitória busca 'tríplice coroa' na base

Disputar finais se tornou rotina nas duas principais categorias de base do Vitória, principalmente nas competições oficiais da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Nesta quinta-feira, 27, no primeiro jogo da decisão contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h30, o rubro-negro tenta conquistar a única competição nacional das categorias de base que lhe falta: o Brasileiro Sub-20.

A CBF promove três competições de juniores e juvenis. Entre os sub-17, apenas a Copa do Brasil, conquistada pelo Leão neste ano após vencer o Botafogo nos pênaltis, no Engenhão, Rio de Janeiro. Na classe sub-20, o time baiano faturou a edição inaugural da Copa do Brasil, em 2012, diante do Atlético Mineiro. Na partida de ida, no Barradão, goleou por 4 a 1. Na volta, tomou 2 a 1 em Sete Lagoas. Ainda foi finalista em 2013, mas não passou pelo Inter.

Nesta , o Leão, único que venceu dois dos torneios da CBF, pode ser o primeiro clube a conquistar a 'tríplice coroa'. Para isto, enfrenta um adversário invicto. O Tricolor carioca ostenta nove vitórias e um empate, enquanto o representante baiano acumula cinco triunfos, três igualdades e duas derrotas.

O técnico do Vitória, Hamilton Mendes, que conquistou o Baiano Sub-20 desta temporada, sabe das dificuldades de enfrentar o Flu, mas assegura que não vai mudar a postura da equipe. Para ele, seu elenco está preparado para enfrentar qualquer desafio.

"Nosso grupo é forte e está pronto para esta decisão. Foi com este time (que vai encarar o Fluminense) que a gente chegou à final e é com ele que nós vamos buscar este título inédito", assegura o técnico.

Bolso

A possibilidade de mais um título mostra o quanto o Vitória é forte na base. Porém, esta "fábrica de talentos", como o clube se promove, ainda precisa render no time profissional e, principalmente, nos cofres.

"Medimos força com qualquer clube brasileiro no aspecto base. Chegar a esta decisão só prova o quanto temos tradição de revelar talentos. Porém, precisamos pensar mais alto. Estes jovens precisam fazer sucesso no profissional também. Esta transição precisa ser feita, pois o talento não pode parar na base. É preciso contribuir no grupo principal e render frutos financeiros para o Vitória. Precisamos melhorar nisto", afirma o presidente Raimundo Viana.

De fato, este celeiro não vem rendendo tanta grana e ídolos quanto poderia fornecer. Do elenco campeão da Copa do Brasil de 2012, praticamente ninguém evoluiu como era esperado.

Para mudar este quadro, nada melhor do que se espelhar no oponente desta quinta. Neste ano, o Flu vendeu o meia Gerson, de 18 anos, para o Roma, por R$ 45 milhões, e o atacante Kenedy para um grupo de investidores, rendendo ao clube cerca de R$ 17 milhões. Ele atualmente está no Chelsea.

