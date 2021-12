Contra o Fla, Vitória precisa do triunfo para permanecer na Série A

Para decidir a vida no campeonato, o Vitória entra em campo neste domingo, 3, para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Barradão. Depois do milagre realizado contra a Ponte Preta, o Leão só depende de si para continuar na Série A.

Para a partida, Wallace, Geferson e Tréllez não estarão em campo, pois tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, além de David, machucado.

Para se salvar, basta uma vitória simples contra o time carioca, que o rubro-negro baiano ficará na Primeira Divisão. Com 43 pontos e na 15ª colocação, Vágner Mancini tem adotado o mistério nos treinamentos e só deve revelar a escalação momentos antes do jogo mais importante do ano.

A raça demonstrada pelos jogadores no último jogo, faz a torcida acreditar que a vitória contra o Mengão é possível. Os jogadores prometem se dedicar na partida mais importante do Vitória na temporada.

"Sabemos da importância desse jogo de domingo. Vale a permanência, jogo de final de Copa do Mundo para nós, jogadores do Vitória. Nós temos que encarar o Flamengo como a gente encarou a Ponte Preta, como foi aquela batalha de Campinas", disse o volante Uillian Correia.

Confusão no aeroporto

O Flamengo desembarcou na sexta-feira, 1º, no aeroporto de Salvador, depois da classificação para a final da Copa Sul-Americana.

A chegada dos cariocas foi marcada por pequenas confusões. O presidente Eduardo Bandeira de Mello não gostou do comentário de torcedor que falou mal do volante Marcio Araújo e partiu pra briga.

Dois torcedores foram presos, depois de provocação feita por um vascaíno.

