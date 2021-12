Contra o Boa, Leão quer melhorar desempenho como visitante

Imagine a Série B como War, aquele jogo de tabuleiro em que o objetivo final é dominar o mundo. O Vitória, em quinto lugar, ainda está longe de conquistar a maior missão da competição. No mapa, vai bem na proteção das suas posses, pois, atuando em casa, tem aproveitamento de 83% - o terceiro melhor. Porém, o exército vermelho e preto precisa expandir suas fronteiras. Só diante do Oeste ele adicionou um território. Não passa do 13º melhor visitante. Nesta terça-feira, 7, às 19h30, contra o Boa, em Varginha, tem a chance de jogar os dados na mesa e mostrar força também longe do Barradão.

O Leão emendará outro jogo fora, sábado, contra o Paraná. São dois desafios cruciais para entrar no G-4, o que não ocorreu na rodada anterior, mesmo com goleada de 4 a 1 sobre o arquirrival Bahia na Toca. Para o atacante Elton, cabe aos jogadores provar sua capacidade na casa dos outros.

"Foi uma excelente vitória, a equipe fez uma boa partida, mas acabou. Agora deixa para o torcedor comemorar o clássico. Dentro de casa estamos fazendo nosso papel. Porém, não basta, tem que buscar pontos fora. A equipe vai estar mais focada contra o Boa, apesar dos desfalques", disse, lembrando que Escudero e Rogério cumprem suspensão.

O clube mineiro é o segundo pior mandante da Segundona, com três pontos em 12 disputados. Em contraponto, dos 19 pontos do Rubro-Negro, apenas quatro foram como visitante. Um aproveitamento que não passa dos 33%. Para se ter uma ideia, times que lutam contra o rebaixamento, como Oeste, Criciúma e o próprio Boa são mais eficientes fora de casa.

Falta embalo



O Vitória ainda não conseguiu uma sequência com mais de duas vitórias seguidas nesta Série B. Tudo culpa dos vacilos fora, como no empate em 1 a 1 com o lanterna Mogi Mirim, além da derrota de 1 a 0 para o Paysandu, com um gol sofrido no último lance.

"É complicado manter uma sequência no campeonato sem vencer fora de casa. É questão de tabela mesmo. Se quiser entrar no G-4 e não sair, tem que vencer fora. A equipe sabe da importância desses dois próximos jogos, e precisamos somar o maior número de pontos", afirmou Elton.

Terceiro melhor ataque, o Leão só marcou como visitante três dos seus 18 gols. Mas chegou uma poderosa arma: Robert, que precisou de 10 minutos no Ba-Vi para estrear com gol. Ele foi testado ao lado de Elton no treino, mas o provável é a entrada do meia David no lugar de Escudero. Vander não está descartado.

