Contra o América-RN, Vitória busca liderança do grupo no Nordestão

A missão do dia é tranquilizar. Em partida contra o América-RN, neste sábado, 11, às 16h, o Leão busca uma vitória para ficar numa situação mais confortável na Copa do Nordeste e, também, uma sequência de bons resultados.

Essa volta aos trilhos viria a calhar neste momento da competição. Hoje, com três pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo E. Assim, está fora da zona de classificação para a próxima fase.

O primeiro lugar é ocupado pelo América-RN, seguido do Botafogo-PB – ambos têm os mesmos três pontos do Vitória, mas levam a melhor nos critérios de desempate.

Se vencer o Mecão, o Vitória assume provisoriamente a liderança do grupo – Bota e Sergipe se pegam no domingo – e fica numa situação melhor para o restante dos jogos, um em casa e dois como visitante. Caso perca ou empate, se complica e aumenta a chance de emoções fortes na rodada final.

O elenco está ciente do que está em jogo: “Essa partida vale a liderança [no grupo] da Copa do Nordeste, a gente tem que ir pra cima do América-RN em casa para dar encaminhamento à classificação”, afirmou o zagueiro Alan Costa.

Ele assume que a defesa tem sido um ponto fraco do Leão. E foi o próprio jogador que lembrou que, em seis jogos – contando com o amistoso com o Atlântico – foram, no total, sete gols sofridos.

“É um numero ruim para a zaga. Ficamos apenas um jogo [o último, contra o Luziânia, pela Copa do Brasil] sem tomar gol. Temos que evoluir, conseguir o entrosamento e procurar não sofrer gol, porque dá mais confiança e tranquilidade para a equipe”, disse.

Com um mês de trabalhos – o Vitória se reapresentou oficialmente no dia 9 de janeiro – a equipe ainda está em evolução. De acordo com o zagueiro, apesar dos problemas, o elenco também teve boas atuações. Por isso, para ele, o saldo em campo é positivo.

“Tomamos sete gols, mas marcamos 13. Ganhamos cinco partidas de seis que fizemos. Os números são bons. Mas precisamos evoluir. Algumas coisas precisam ser corrigidas. Sabemos que temos muito a evoluir individual e coletivamente”, opinou.

E, quando a coisa parte para uma avaliação pessoal, Alan também assume que precisa melhorar bastante: “Me conhecendo bem, acho que posso dar muito mais. Particularmente, tenho muito a dar ao Vitória e evoluir”.

Mudança na defesa

Mesmo vencendo o último jogo sem sofrer gols, a atuação do setor defensivo não convenceu totalmente o torcedor – e, aparentemente, nem mesmo o técnico Argel Fucks, que deve promover novidades no time titular neste sábado.

No treino desta sexta-feira, 10, o volante Bruno Ramires foi testado como titular pela primeira vez, assumindo a vaga que, até então, era de Uillian Correia – com dois cartões, o jogador está suspenso da partida.

Cedric, da base, também foi mantido na lateral direita, em detrimento do veterano Leandro Salino – que não voltou a jogar desde a derrota para o Botafogo-PB, quando foi bastante criticado.

Liberado pelo departamento médico, o zagueiro Kanu foi relacionado, mas provavelmente começará a partida no banco de reservas.

Vitória x América-RN - 3ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Sábado,11, às 16h

Árbitro: Glauco Nunes Feitosa

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Samuel Oliveira Costa (trio do Ceará)

Vitória - Fernando Miguel, Cedric, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires e Cleiton Xavier; David, Kieza e Paulinho. Técnico: Argel Fucks.

América-RN - Fred, Richardson, Maracás, Paulão e Danilo; Filipe Alves, Michel Benhami, Marcos Júnior, Jean Patrick e Dija Baiano; Tony. Técnico: Felipe Surian.

