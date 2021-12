Contra a Ponte, Vitória precisa voltar a vencer fora para sair do Z-4

Depois de um início difícil no Brasileiro, o Vitória mudou drasticamente com a chegada de Vagner Mancini. Tornou-se um visitante perigoso, que usava e abusava dos contra-ataques para vencer os seus rivais. Dessa maneira, venceu cinco partidas seguidas. Entretanto, desde que essa sequência foi interrompida, o time não venceu mais – a seca de triunfos fora já dura cinco partidas.

Neste domingo, 26, o Vitória precisa reviver a mesma postura daquela série de triunfos fora de casa, às 16h (da Bahia), contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 37ª rodada, no último jogo do time fora de casa neste Brasileirão para fugir do Z-4.

Neste sábado, 25, o Sport ganhou fora de casa do Fluminense por 2 a 1 e deixou o Leão dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 40 pontos, um atrás do rival pernambucano.

Desde o último triunfo fora, contra o Botafogo, por 3 a 2, já se passaram quase dois meses. No período, o time acumulou três empates e as duas únicas derrotas (para Bahia e Chapecoense) fora de casa desde que Mancini assumiu o time, contra o Cruzeiro, no dia 30 de julho.

De qualquer maneira, a campanha do time segue sendo positiva jogando fora de Salvador. O Leão é o quarto melhor visitante do campeonato, com 26 pontos conquistados em 18 jogos, e tem sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Agora, a missão é uma só: vencer. Um triunfo em Campinas rebaixa o time da casa, que ficaria com 39 pontos, quatro a menos que o Leão. No entanto, se perder a partida deste domingo, o Vitória é que fica muito próximo de ir para a Série B.

Por tudo que envolve o jogo, é esperado um jogo tenso em Campinas. O time da casa fez promoção para venda de ingressos e a expectativa é de casa cheia. Mesmo assim, o técnico Vagner Mancini está confiante no triunfo.

“ O peso do jogo é o mesmo. Nós vamos para vencer, porque é a vitória que nos interessa. Se marcarem um jogo para a China, a gente vai ter que ir e ganhar. Não tem como escolher agora onde jogar e se vai ter o torcedor ao lado ou não. Os poucos que forem a Campinas vão ser importantes, assim como os milhões de torcedores que estiverem em qualquer ponto do mundo, porque vão estar jogando junto com a gente. E é isso que nos faz ser mais fortes”, indicou o técnico Mancini.

Apesar da importância do jogo, o time tem um retrospecto pouco favorável jogando em Campinas pelo Brasileirão. Das 10 partidas entre as duas disputadas lá, o Leão venceu apenas uma. Foram sete derrotas e dois empates. O único triunfo, porém, é recente. Em 2013, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Capitão de volta

Na partida mais importante do ano, o capitão Willian Farias se recuperou de lesão no joelho e voltou a ser relacionado para um jogo após cinco meses. Apesar disso, não é esperado que ele comece o jogo como titular. Afinal, falta ritmo. Farias está sem jogar desde o dia 8 de julho, quando atuou por 53 minutos contra o Atlético-GO, no triunfo por 2 a 1.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo