Contra a Chape, Vitória quer os três pontos para seguir distante da ‘degola’

Faltam quatro decisões para o Vitória no Campeonato Brasileiro. A missão do time é simples de entender nesta reta final: precisa vencer dois jogos e empatar um. Assim, atinge os 46 pontos necessários para permanecer na Série A.

O Leão inicia essa jornada nesta quinta-feira, 16, às 19h (da Bahia), contra a Chapecoense, em Chapecó, na Arena Condá, precisando pontuar para não dar brecha aos rivais que tentam sair do Z-4.

Atualmente, o Vitória está no 16º lugar, com 39 pontos, empatado com a Ponte Preta, 17º, que já jogou na rodada e venceu nesta quarta, 15, o Atlético-PR por 2 a 1. Conquistando pelo menos um ponto nesta quinta, o Rubro-Negro baiano segue fora da zona e não corre o risco de ser superado pelo Sport, que tem 36 e joga, também nesta quinta, fora de casa contra o Palmeiras.

O time baiano chega para este jogo decisivo em clima de decisão. “Os jogos que faltam são muito importantes. São os quatro jogos mais importantes na carreira de cada um de nós. A gente não pode pensar que o Vitória vai ser rebaixado. Estamos trabalhando para tirar o time o mais rápido possível da zona. Vamos conseguir o objetivo”, contou Tréllez.

“Agora que vamos enfrentar a Chapecoense, temos que dar o máximo para fazer as coisas bem e trazer os três pontos para casa”, concluiu.

Apesar de ter sentido um desconforto muscular contra o Grêmio, no último domingo, o jogador está à disposição e deve começar jogando. O time não poderá contar com Fillipe Soutto e Kanu, suspensos. Entretanto, terá a volta dos meio-campistas Uillian Correia e Yago, que cumpriram a punição no último jogo.

De volta, Correia projeta um duelo decisivo. “Não podemos desligar, desfocar. O foco é a permanência na Série A. E a gente só vai relaxar quando conseguir esse objetivo”, contou o volante, que lidera o time em roubadas de bola – 41 no total até o momento.

Números a favor

Para o jogo, o Vitória tem alguns números que contam a seu favor. Atualmente, o time faz a quarta melhor campanha como visitante no Brasileiro, não perde na competição há quatro jogos (três empates e um triunfo) e, ainda por cima, nunca perdeu jogando em Chapecó. A amostragem do confronto, porém, é pequena. Os times se enfrentaram lá pela Série A em apenas duas oportunidades, com dois triunfos do Vitória.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

