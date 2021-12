Contra a Chape, Vitória busca atenuar crise e voltar a vencer em casa

O ciclo do desespero continua: com três derrotas seguidas e pior aproveitamento como mandante, o Vitória segue precisando de um triunfo para melhor na luta contra o rebaixamento.

Neste sábado, 22, contra a Chapecoense, às 16h, no Barradão, sob o comando do interino Flávio Tanajura após a demissão do técnico Alexandre Gallo, o Rubro-Negro tem uma boa chance para reverter o quadro de pior mandante da competição – tem apenas uma vitória em casa, soma 12 pontos e está na vice-lanterna – e conquistar um resultado positivo.

Isso porque a Chape vem de uma campanha oscilante, e divide com o Vitória a defesa mais vazada do Brasileiro, com 27 gols sofridos.

A diferença é que o ataque do time de Santa Catarina é mais eficiente e a Chape tem saldo de gols superior ao do Rubro-Negro. Com 18 pontos, a equipe está no 15º lugar.

E a partida conta com um ingrediente curioso: a Chape deverá escalar o zagueiro Victor Ramos, pivô da briga judicial com o Internacional, que acionou o STJD e a Fifa para punir o Vitória por conta de supostas irregularidades na transação do jogador.

Crise administrativa

Apesar de o adversário, teoricamente, não apresentar tantos riscos ao Vitória, a situação fica mais difícil com o agravamento da crise administrativa do clube, que acabou repercutindo no departamento de futebol. Na sexta-feira, 21, o presidente em exercício, Agenor Gordilho, junto com o diretor de futebol Dejan Petkovic, demitiu Alexandre Gallo.

Segundo o Vitória, ainda não há um nome para assumir o time imediatamente. “Petkovic, juntamente com sua equipe e diretoria, já estão à procura de um novo treinador, que será divulgado o mais breve possível”, pontuou, em nota oficial.

Com isso, o elenco foi treinado pelo assistente técnico Flávio Tanajura – o quinto a comandar o Vitória na temporada, depois de Gallo, Argel Fucks, Wesley Carvalho e do próprio Petkovic.

A atividade desta sexta, última antes do jogo contemplou um trabalho tático para ajustar a equipe. Depois disso, o foco foi nas bolas paradas. O time conta com o retorno de Wallace, mas fica sem Renê Santos e David, suspensos com três cartões amarelos.

Vitória x Chapecoense - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 22, às 16h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés e Michael Correia (trio do Rio de Janeiro)

Vitória - Fernando Miguel, Caíque Sá, Wallace, Kanu e Geferson; Uillian Correia, Patric, Cleiton Xavier (C. Eduardo) e Neilton; Santiago Tréllez e André Lima. Técnico: Flávio Tanajura.

Chapecoense - Jandrei, Apodi, Victor Ramos, Douglas Grolli e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio, Seijas e Arthur; Túlio de Melo e Wellington Paulista. Técnico: Vinícius Eutrópio.

