Conselho vota proposta do novo estatuto do Vitória nesta 4ª

A reunião da noite desta quarta-feira, 14, do Conselho Deliberativo do Vitória, no Barradão, promete ser um divisor de águas para o futuro do clube. Em votação estará uma proposta do novo estatuto apresentada pelo Conselho Diretor.

Os presidentes Raimundo Viana, do clube, e José Rocha, do Conselho Deliberativo, líderes das duas principais correntes politicas do Leão, teriam chegado a um consenso para contemplar desejos de ambas as partes. Nesta terça, 13, porém, o presidente do Conselho Físcal, Christóvão Rios, enviou e-mail a todos os conselheiros informando que a minuta não representa o texto originado do trabalho dos membros do Conselho Deliberativo.

Rios resumiu os pontos que foram alterados, que, segundo seu e-mail, seriam: políticos em atividade não podem presidir qualquer dos Conselhos do Clube e aumento das atribuições do Conselho Fiscal, ao contrário da proposta do Conselho Diretor, que as reduziu.

De acordo com Rios, "a proposta do Conselho Diretor inclui o art. 91, o qual, praticamente proíbe que os contratos assinados para construção da futura arena sejam rescindidos, mesmo que não tenham sido previamente avaliados pelo Conselho Fiscal, tampouco que o projeto tenha sido discutido e aprovado no âmbito do Conselho Deliberativo".

Na realidade, o artigo em questão diz: "Quaisquer contratos ou acordos relativos a projetos estruturantes de construção da futura Arena Barradão somente poderão ser modificados nas hipóteses expressamente previstas nos respectivos instrumentos, e mediante prévia manifestação de dois terços dos integrantes do Conselho Deliberativo".

Viana argumenta: "Construirmos uma arena deixa pessoas com inveja. Estamos ainda na fase de projeto. Isso é competência do Conselho Diretor. Na hora da execução dos projetos, eles serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo. O que fiz foi, mediante um impasse, tentar chegar a um consenso e apresentei a minha proposta para votação".

