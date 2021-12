Conselho do Vitória se reúne para finalizar proposta do novo estatuto

Uma das principais bandeiras do pleito do Vitória no ano passado, a eleição direta para presidente e conselhos começa a virar realidade a partir da próxima terça-feira, 28, quando o Conselho Deliberativo analisa, no Barradão, as emendas do novo estatuto do clube.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão de Reforma do Estatuto, Paulo Catharino Filho, nessa reunião os conselheiros vão analisar as emendas enviadas por torcedores que foram acatadas pela Comissão.

“Por respeito e consideração aos torcedores, preparamos respostas individuais para quem mandou proposta. Foram mais de 355 sugestões, e tudo que foi melhor para o Vitória a gente considerou“, disse. Depois da votação, o resultado será apresentado aos sócios em Assembleia Geral, no para 2 de abril.

“Não abrimos mão do conselho proporcional efetivo, onde vamos permitir a voz de todos os grupos do Vitória. Teremos eleição direta para presidente e vice do conselho diretor, do conselho deliberativo e do conselho fiscal. Os três órgãos vão ter eleições diretas. Isso é democracia e a transparência”, disse Paulo.

Respeito à tradição

O dirigente disse que o novo estatuto segue os moldes do texto aprovado na AGE de dezembro de 2015. Para criar o formato no Vitória, o comitê adaptou partes de documentos de outros clubes.

“A comissão de reforma fez um estudo comparado de estatutos de todos os clubes democráticos do Brasil. Mas claro que cada clube tem sua peculiaridade, e elas foram respeitadas”, disse, entrando em detalhes logo em seguida.

“O Vitória sempre foi um clube muito fechado e elitista, poucas famílias mandavam na estrutura. A abertura traz um divisor de águas, mas tem que respeitar e valorizar a história do clube. É encontrar um equilíbrio entre o processo democrático, irreversível, sem apagar a história”, explicou.

Sócio-torcedor

Paulo Catharino disse que prevê algumas mudanças em relação ao programa de sócio-torcedor, o Sou Mais Vitória (SMV). Hoje, quem deixa de pagar uma mensalidade tem zerado o tempo de contribuição. A proposta do estatuto é que o torcedor tenha um prazo para realizar os atrasados e ainda assim mantenha o período.

“Todos os associados com mais de 18 meses de contribuição em dia podem participar da AGE de 2 de abril. Nossa proposta é que ele tenha uma carência de 90 dias para se regularizar sem perder o período. É um respeito ao torcedor e mostra que a gente o quer por perto”.

Tem mudanças previstas para os sócios, também. Se antes não era necessária a filiação ao SMV, agora o Conselho quer vincular a sociedade ao programa. “Vamos condicionar os conselheiros a serem membros do SMV. Antes tínhamos conselheiros que não eram sócios-torcedores, e entendemos que eles precisam contribuir com o programa também”.

Principais pontos do novo estatuto

Eleição direta - Sócios-torcedores poderão votar para presidente e vice dos conselhos diretor, deliberativo e fiscal

Sou Mais Vitória (SMV) - Associados passam a ter carência de 90 dias para regularizar pagamentos

Sócios - Deverão fazer parte do SMV para participar do conselho deliberativo

