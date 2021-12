Conselho do Vitória convoca assembleia geral para dia 31

O Conselho Deliberativo do Vitória se reuniu, nesta sexta-feira, 15, e convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votar a reforma do estatuto, e por fim permitir a antecipação das eleições gerais no clube. A AGE vai acontecer no 31 deste mês. A proposta é que o pleito eleitoral, que aconteceria em setembro deste ano, seja realizado em maio.

Além de escolher um novo presidente, também serão formados novos conselhos deliberativo e fiscal. Entre os conselheiros presentes na reunião, apenas um se manifestou contra a realização da assembleia. Internamente, o clima foi de tranquilidade, já que a maioria das opiniões convergia para a realização da AGE ainda nesse mês.

“Propor à Assembleia Geral a inserção de norma nas Disposições Transitórias do Estatuto Social sobre a antecipação das eleições gerais para todos os membros deste Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretor”, diz trecho do documento divulgado pelo clube.

A AGE já havia sido proposta por membros do conselho em outros momentos, mas foi barrada pelo ex-presidente do conselho, Paulo Catharino, e também pelo presidente do clube, Ricardo David.

Baianão

Ainda em Sergipe, onde empatou com o Confiança pela Copa do Nordeste, nesta sexta o elenco do Vitória trabalhou apenas na academia do hotel. O treino com bola que estava marcado para o CT Manoel Pontes Tanajura não aconteceu.

Neste sábado, 16, já em Salvador, o time encerra a preparação para a partida de domingo, 17, contra o Fluminense de Feira, no Barradão. O encontro é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O time ainda não está classificado, mas depende apenas de suas forças para avançar à semifinal da competição estadual.

