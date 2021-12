Conselheiros tentam adiar novamente reunião do Deliberativo do Vitória

Adiada para a próxima quinta-feira, 2 de setembro, a reunião do Conselho Deliberativo do Vitória corre risco de não acontecer novamente. Após entrarem com liminar pedindo acesso ao relatório da Comissão de Ética, os mesmos conselheiros foram à Justiça para solicitar vistas dos documentos utilizados pela Comissão.

Confira o documento de solicitação dos conselheiros do Vitória

Diferente da primeira vez, apenas quatro dos cinco conselheiros que tiveram a solicitação aprovada no adiamento da reunião, inicialmente prevista para 23 de agosto, assinaram o novo documento. O único a não assinar, Daniel Nascimento Novaes alegou ter sido enganado por um diretor da atual gestão e pediu afastamento do Deliberativo na semana passada.

A nova tentativa de adiamento da reunião influencia diretamente na manutenção do atual presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro, em seu atual cargo. O relatório divulgado pela Comissão de Ética apontou irregularidades cometidas por PC e solicitava afastamento do mandatário em 60 dias.

O pedido dos quatro conselheiros do Vitória ainda não foi julgado. No entanto, a solicitação deveria ter sido feita juntamente com a primeira ação movida, que pedia acesso ao relatório da Comissão de Ética.

Paulo Carneiro ocupa o cargo de presidente do clube desde abril de 2019, após eleições diretas realizadas devido ao afastamento do seu antecessor, Ricardo David. Ele foi eleito com 1.474 votos, equivalente a 67,86% do total apurado.

O último presidente do Leão da Barra a cumprir um mandato completo foi Alexi Portela Jr, entre os anos de 2007 e 2013. Desde então, vieram Carlos Falcão (sucedido por Raimundo Viana, após eleição), Ivã de Almeida (sucedido por Agenor Gordilho, vice-presidente) e Ricardo David (destituído).

