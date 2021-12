Conselheiros reclamam do posicionamento do presidente do Conselho

Um grupo de conselheiros do Esporte Clube Vitória apresentaram um requerimento pedindo o impeachment de Ricardo David, Presidente do Conselho Diretor. Eles aproveitaram a reunião que aconteceu na noite desta quinta-feira, 23, para entregar e protocolar o documento com o Presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Gordilho Filho.

No entanto, o posicionamento de Paulo Catharino incomodou alguns integrantes do Conselho. De acordo com uma fonte, que preferiu não se identificar, a reunião foi frustante e que por mais que os conselheiros pressionassem querendo medidas enérgicas, o presidente contemporizou e nenhuma atitude foi tomada.

"Um grupo de conselheiros aproveitou a reunião da noite de ontem para protocolar o pedido de impeachment do presidente Ricardo David. Paulo Catharino recebeu o documento e ficou de analisar e comunicar o presidente. Mais uma vez a ausência de Ricardo David ou de qualquer membro do Conselho Diretor incomodou os presentes. Os conselheiros insistiram que o presidente delimitasse um prazo máximo para apresentação das contas do terceiro semestre, já que há fortes indícios que já foi gasto além do orçado, em campanha prometeu não demorar para prestar contas ao longo do ano,mas sem sucesso. O Presidente do Conselho ficou de alinhar com o financeiro do Clube a melhor data. No mais, alguns conselheiros saíram bastante chateados com a postura de Paulo Catharino, com o quórum baixíssimo das reuniões alguns conselheiros representaram,conforme determina o Estatuto e o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que aqueles que não estivessem com frequência regularizada perdessem o mandato. Porém, o Presidente decidiu que não iria acatar a representação, pois não há uma formalização de como justificar as ausências e os dispositivos só passariam a valer após publicação de uma portaria com estas formalidades. Vale Lembrar que, tanto o Estatuto e o Regimento vigentes foram aprovados por este Conselho", declarou a fonte que faz parte do grupo que protocolou o pedido de impeachment.

