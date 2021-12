Conselheiros elegem novo presidente do Vitória nesta terça

Na noite desta terça-feira, 31, o Vitória não dependerá apenas de 11 jogadores para selar seu futuro dentro do campo. A partir das 19h, serão 245 rubro-negros escalados para escolher o novo presidente do Leão, entre conselheiros efetivos, natos e suplentes. Quatro urnas estarão disponíveis para os eleitores, que terão duas opções para gerir o clube até o final de 2016: Ivã de Almeida ou Raimundo Viana.



"Está tudo pronto para termos uma eleição sem imprevistos. Há séculos, não temos uma escolha de presidente com duas chapas concorrendo ao pleito. Deixo a cargo dos conselheiros esta escolha e espero que o presidente continue com minha invencibilidade que deixei aqui", brincou o presidente interino, Silvoney Sales, que deixa o cargo após triunfos do Vitória nos dois jogos na sua gestão provisória.



Os dois candidatos brigam pelos 245 votos que serão contabilizados. Na segunda o Vitória divulgaria a lista dos conselheiros aptos a voto, mas até as 20h, ela não foi publicada no site oficial. Segundo fonte extraoficial, 174 conselheiros estão sem pendências e poderão votar.



O conselheiro que não teve seu nome entre os aptos ainda pode votar, segundo as regras. "Qualquer conselheiro cujo nome não conste da lista dos aptos a votar, a mesa tomará seu voto em separado, para verificação da sua condição de regularidade. Os votos em separado somente serão validados se tais votos puderem influenciar no resultado do pleito", diz o edital da eleição.



A matemática para a votação é simples. Caso os 174 conselheiros forem votar, sobram 56 vagas que serão preenchidas entre os 116 suplentes. O voto do 'banco de reservas' será feita por ordem de chegada a partir da primeira chamada, às 17h30. O único voto insubstituível é dos conselheiros natos, que hoje são 15.



Membro da comissão eleitoral, Dilson Pereira garante que os 230 votos destinados ao conselho serão preenchidos. "O voto é presencial e secreto. Cada conselheiro terá privacidade no ato do voto e teremos todas as 230 cédulas utilizadas, sem contar o conselho nato. Qualquer ausência do conselho efetivo será substituída por um suplente presente", garantiu Pereira.



Terminada a votação, a apuração será feita de forma imediata, assim como a nomeação do novo presidente após contagem de voto. Lógico, o pleito só será anulado caso o número de votantes e de cédulas não sejam iguais. Em caso de empate, será eleito o candidato mais velho. Com 74 anos, Raimundo Viana venceria por 14 anos de diferença.

Expectativa

Sem o habitual processo de aclamação realizada nas últimas décadas, quando apenas um candidato concorreu, arriscar o vencedor se tornou arriscado. Com o voto secreto, será impossível prever qual a preferência real dos conselheiros, independentemente da adesão que manifestam. Cada candidato tenta mostrar sua força por meio de apoio.



Viana assegura que não existe padrinho na sua candidatura. "Fui pego de surpresa com a saída de Falcão (dia 23). Jamais imaginei voltar a ser presidente. Porém, fui aclamado por muitos conselheiros a concorrer ao pleito. Foi um apelo muito grande e não pude recusar. É muito bom ter Alexi Portela e Falcão como apoio, mas as ideias não são necessariamente as mesmas", assegurou o advogado.



Tido como opositor, o engenheiro e advogado Ivã de Almeida também exibe apoio massivo de conselheiros e da torcida. O último a chancelar sua chapa foi o ídolo sérvio Petkovic, que não é mais conselheiro. "Tenho recebido apoio de conselheiros, ídolos e da torcida, que grita pela mudança. Todos sabem que minha prioridade é a democratização do clube. Ter grandes nomes como (o vice) Sinval Vieira mostra que podemos mudar", afirmou Almeida.

