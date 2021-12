Conselheiros do Vitória ameaçam pedir impeachment de Ricardo David

Com um 2018 conturbado e cheio de fracassos, um grupo de conselheiros do Vitória está se planejando para apresentar um requerimento para destituir o presidente do Conselho Diretor, Ricardo David. O documento será entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Gordilho, na reunião extraordinário convocada para está quinta-feira, 22 (confira íntegra do requerimento abaixo).

Para discussão, há os seguintes assuntos na pauta: instituição de comissão eleitoral para a recomposição do Conselho Fiscal, atualização dos andamentos acerca da Comissão de adequação do Estatuto, divulgação da Portaria 001 de 12 de novembro de 2018 instituída pela Presidência do Conselho Deliberativo e o que ocorrer.

"O clube está gastando em 2018 tanto quanto em 2017, fizeram uma maquiagem nos relatórios (revertendo provisões) para não assumirem. A gestão é tão irresponsável quanto a gestão anterior e com resultados ainda piores. O que vem ocorrendo em campo é resultado da ineficiência de todos os setores do clube, preenchidos por apadrinhados de um presidente vaidoso e isolado que caiu de paraquedas no Vitória. O caso desse ano é ainda mais grave ao clube, pois em 2017 tínhamos uma reserva financeira e a garantia de uma receita considerável em 2018, mesmo se caíssemos. O dano que Ricardo David vem causando será muito mais difícil de reverter e a cada minuto a mais que assistirmos passivos a tudo isso, a situação piora ainda mais", declarou integrante do grupo, que preferiu se manter anônimo à equipe de reportagem do Portal ATARDE.

Seis presidentes em seis anos

O Vitória teve seis presidentes do Conselho Diretor em seis anos. Após o fim do mandado de Alexi Portela, Carlos Falcão assumiu em 2014, renunciando no ano seguinte. Raimundo Viana assumiu. Já em 2017 foi o ano que Ivã de Almeida foi eleito, mas também renunciou. Seu vice, Agenor Gordilho subiu ao comando do clube. No fim do ano passado, houve novas eleições no Rubro-Negro, quando Ricardo David foi eleito.

Luta contra a Série B

Além dos rumores de instabilidade financeiras e do momento instável da politica, o Leão ainda briga para fugir da zona de rebaixamento. O Vitória é o atual vice-lanterna da competição com 36 pontos, faltando apenas 2 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

