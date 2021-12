Confusão marca venda de ingressos para a torcida do Vitória

Prevista para as 13h30min, as vendas de ingressos para o Ba-Vi decisivo do próximo domingo, 8, na Arena Fonte Nova, às 16h, destinados aos associados do 'Sou Mais Vitória', nesta quinta-feira, 5, começou com atraso.

Segundo a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, a demora na entrega das máquinas para a compra por cartão pela Arena Fonte Nova motivou esse desconforto.

As meia-entradas acabaram rápido. Cada sócio teve direito a dois ingressos, tanto nas bilheterias do Barradão como na loja da Capemi, próximo ao Iguatemi. "Acabaram as meias para os cidadãos de bem, mas podem ver que os cambistas estão com cinco, dez ingressos nas mãos", reclamou o torcedor William Barbosa.

Nesta sexta, 6, nos mesmos locais, a venda será aberta para os demais torcedores do Leão.

