Confronto entre Vitória e São Bento tem horário alterado por CBF

O pedido do Vitória para mudança do horário para a partida contra o São Bento, válido pela 4ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro, foi acatado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Anteriormente marcado para dia 18, às 21h, no Barradão, a partida agora acontece ás 16h30.

Antes de receber o São Bento em casa, o Vitória tem compromisso contra o Guarani, na segunda-feira, 13, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O Leão ocupa a 10ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro somando três pontos. Em duas partidas disputadas, o Rubro-Negro tem um triunfo e uma derrota, marcou cinco gols e teve sua defesa vazada quatro vezes.

