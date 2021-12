Confronto entre Ceará e Vitória pela Copa do Brasil é adiado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste sábado, 7, a alteração do primeiro confronto entre Vitória e Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. Antes marcado para quarta-feira, 11, a partida agora será realizada na quinta-feira, 12, às 19h15.

Segundo a CBF, houve a necessidade de alteração, a pedido da Polícia Militar, por envolver a segurança dos torcedores, já que na mesma data haverá a realização de uma partida do Campeonato Cearense envolvendo a equipe do Fortaleza, com ingressos já vendidos.

A confronto de volta da Copa do Brasil foi mantida no dia 18 de março, às 19h15, no Barradão.

