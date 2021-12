Confirmado no Vitória, Jorginho já está em Salvador

Em seis rodadas do Brasileiro, o Vitória terá o terceiro técnico comandando o elenco. Neste sábado, 24, na véspera do jogo contra o Botafogo, Jorginho, de 49 anos, assume o comando do clube. Antes dele, Ney Franco e Carlos Amadeu não conseguiram tirar o Leão da crise. Em seis jogos, apenas um triunfo na Série A.

Este ano Jorginho ainda não treinou ninguém, mas mostra disposição. A princípio, o treinador iria se encontrar com o elenco no Rio, onde assistiria a despedida de Amadeu no cargo de interino. Porém, após a derrota para o Atlético Mineiro, no Joia da Princesa, os planos foram antecipados e o técnico chegou nesta sexta-feira, 23, em Salvador.

"Estou pronto para estrear contra o Botafogo. No Bahia, assumi contra o Santos de Neymar e vencemos por 3 a 1, em plena na Vila Belmiro. Mas só falo mais sobre o assunto no sábado", disse Jorginho, por telefone, antes do embarque para capital baiana.

Os últimos trabalhos de Jorginho teve como principal missão evitar um rebaixamento. Coincidência ou não, o Vitória está a um ponto da zona. Em 2012, pegou o rival Bahia em situação parecida, ocupando a 16ª posição e com apenas quatro triunfos em 19 jogos. Conseguiu evitar a queda. Ano passado, comandando no Náutico, a desafio não foi cumprido. Fez apenas cinco jogos no Brasileirão 2013, perdendo todas.

"Me recuso a falar que estou trazendo Jorginho para evitar uma queda. É outro contexto e estamos apenas na sexta rodada da competição. Não escondo que estamos vivendo um momento ruim dentro de campo, mas creio que encontramos a melhor opção. É um técnico vencedor e demonstrou muita vontade de assumir este compromisso", disse o presidente do Vitória, Carlos Falcão.

Na manhã deste sábado, às 9h, Jorginho comandará seu primeiro treino à frente do Vitória. Nesta sexta, o time fez o último trabalho sob o comando de Carlos Amadeu, que retorna para a missão de técnico do sub-20. O atacante Marquinhos ainda não confirmou se viaja no sábado para fazer sua última partida pelo Leão.

