Confira se você ganhou ingressos para Vitória x ASA

Cinco torcedores sortudos terão a oportunidade de assistir, gratuitamente, a disputa entre Vitória e ASA, no próximo domingo, 27, pela Copa do Nordeste. O presente foi garantido aos torcedores por meio de promoção de A TARDE, lançada na página de esportes no Facebook, na última sexta-feira, 25.

O sorteio dos escolhidos foi realizado às 12h30 deste sábado, 26, por meio do aplicativo do Sorteie.me (https://sorteie.me), como citado no regulamento da promoção. Os sortudos são: José Almeida Júnior, Lucas Pereira, Zig Lopes, Ruy Aliomar Leal Brandão e Danilo Macêdo. Cada sorteado irá ganhar um par de ingresso para a disputa do Nordestão. O jogo irá ocorrer no Estádio Manoel Barradas (Barradão), às 16 horas.

Os vecendores devem enviar um email com seus dados para o email atardeesporte@grupoatarde.com.br. Conforme regulamento, os ingressos devem ser retirados na Sede do Grupo A TARDE (Rua Prof. Milton Cayres de Brito n° 204 - Caminho das Árvores - Salvador), até às 20 horas deste sábado.

