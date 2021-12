Confira os nomes mais cotados para assumir o Vitória

Após a demissão do técnico Ricardo Drubscky ser anunciada, na segunda-feira, 9, começou as especulações de quem assumiria o comando do Vitória. O diretor de futebol do clube, Anderson Barros, disse que não quer tomar uma decisão apressada. "Existe muita ansiedade, mas teremos calma para não cometer erros. Não podemos pagar pelo erro de trazer um técnico que não atenda às nossas necessidades. Vamos escolher com sabedoria", disse para o A TARDE Esporte Clube.

A cúpula do Leão se reuniu na segunda para definir quem será o novo treinador do time. Por enquanto, evitam falar em nomes, mas alguns técnicos estão cotados para assumir o cargo. O ex-lateral direito da Seleção Brasileira, Jorginho, é lembrado desde que o Vitória cedeu o empate para o Bahia em 1º de março com um jogador a mais.

Jorginho foi auxiliar técnico de Dunga na Seleção Brasileira entre 2007 e 2010, quando deixou o cargo para assumir o comando do Goiás. O técnico também já treinou o América-RJ, o Figueirense-SC, o clube japonês Kashima Antlers, o Flamengo, Ponte Preta e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Enquanto o novo técnico não é escolhido, Carlos Amadeu, treinador do time sub-20 do Leão, comanda o elenco profissional.



Petkovic

Além de Jorginho, outros nomes também são cogitados. Entre eles: o ídolo Petkovic, Enderson Moreira, Adilson Batista e Vagner Mancini. O sérvio Petkovic entrou para o futebol brasileiro, onde fez história, justamente por uma aposta do Vitória. Com bom desempenho, Pet, como ficou conhecido, conquistou a torcida rubro-negra como jogador. O atleta também jogou pelo Flamengo até 2013, onde se aposentou e em dezembro do mesmo ano assumiu as categorias de base do Atlético Paranaense e virou técnico do time sub-23.

Enderson Moreira

Outro cotado, Enderson Moreira foi demitido no último dia 5 de março do Santos, apesar da boa fase do time em campo. Na mídia esportiva nacional circulou a informação de que ele não agradava a diretoria por manter alguns jogadores da base na reserva, além de destratar esses atletas.

Formado em Educação Física, Enderson começou a carreira treinando a base do América Mineiro em 1995. Ele comandou a base de outros clubes mineiros até que assumiu a equipe profissional do Ipatinga.

Dirigiu também o Goiás, onde conquistou o título estadual e o Brasileiro da Série B, levando a equipe para a primeira divisão. Também já comandou o Grêmio e o Santos, de onde foi recentemente demitido.



Adilson Batista

Já Adilson Batista comandou o Grêmio, Avaí, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. O técnico também treinou o Vasco em 2013, que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão.



Mancini

A última aposta é de um velho conhecido da torcida rubro-negro. O técnico treinou o Leão mais de uma vez. Na primeira oportunidade conquistou o Campeonato Baiano e teve um bom desempenho na Série A. Ele deixou o clube em 2009 para aceitar um convite do Santos, onde foi vice campeão paulista. Seis meses depois, ele voltou ao time, mas deixou o Vitória no mesmo ano para assumir o Vasco.

Mancini também já comandou o Grêmio, o Al-Nasr dos Emirados Árabes, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Atlético Paranaense e Botafogo, que ficou na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro de 2014 e foi rebaixado para a Série B de 2015.



>>E para você, qual técnico deve substituir Ricardo Drubscky? Vote na enquete abaixo e opine!

