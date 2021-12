Confira os gols de Vitória 3 x 0 Serrano em Pituaçu

O Vitória fez prevalecer seu mando de campo e goleou o Serrano por 3 a 0, em Pituaçu, na noite desta quinta-feira, 6.O rubro-negro continua invicto, soma 13 pontos e é o líder isolado do Grupo 2, com quatro à frente do Vitória da Conquista. O próximo adversário do Leão é a Catuense, domingo, 9, em Alagoinhas. Confira os gols:

