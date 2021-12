Confiante, Caio Júnior espera manter bom momento

Na segunda colocação com dez pontos ganhos, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 7, com o objetivo de reafirmar o seu bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva que concedeu após as atividades desta sexta-feira, 5, na Toca do Leão, o técnico Caio Júnior minimizou os eventuais efeitos negativos por causa da parada para a Copa das Confederações e se mostrou confiante para com uma boa sequência do rubro-negro no Brasileirão.

"Eu procuro passar o melhor para os jogadores. Procuro passar para eles que o futebol é momento. Não adianta falar em passado, nem no que fizemos no estadual, nem se preocupar com o futuro. O importante é o momento e o nosso é bom, independente de ter parado", disse Caio Júnior.

O treinador do Leão lamentou a ausência do lateral-esquerdo Mansur, que ainda não se recuperou totalmente de uma lesão muscular, mas comemorou o fato de poder repetir a base do time titular.

"Estou conseguindo repetir quase toda equipe. Durante a parada, nosso trabalho foi bem feito. Além disso, Recuperamos o Nino, o Dinei, o Cajá, o Escudero, além do Victor e do Gabriel. Apenas o Mansur não conseguimos recuperar, mas ele vai ficar mais para frente. Esse equipe já jogou bastante tempo junto", finalizou.

