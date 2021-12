Como nova postura fora de casa, Vitória enfrenta Atlético-PR

Com Ney Franco no comando, a postura do Leão fora de casa mudou. Tanto que, para o jogo deste domingo, 29, às 18h30, contra o embalado Atlético-PR, o torcedor acredita que o Vitória pode surpreender o Furacão em Curitiba.

Para confiar, basta olhar os números. Ney Franco assumiu no jogo contra o Flamengo (18ª rodada), no Maracanã. Corajoso, ele foi a campo orientar os atletas que havia acabado de conhecer nos vestiários.

Por isso, a derrota por 2 a 1 não poderia ser creditada a ele. Depois, foram mais dois duelos longe do Barradão e quatro pontos conquistados. Um desempenho de 66%, não levando em consideração a primeira partida. Contando a estreia, o número cai para 44%.

De qualquer forma, Ney supera em muito o desempenho do técnico anterior. Com Caio Júnior, o Leão havia conquistado os mesmo quatro pontinhos como visitante, mas em oito jogos. Aproveitamento de 16%. Na época, a segunda pior campanha de visitante.

"Começamos bem o returno nos jogos fora. Teve um envolvimento muito grande dos atletas. Não estou dizendo que não tinha antes, mas trabalhamos muito o conceito de pontuar fora. No Brasileiro, só conseguimos uma boa colocação ganhando em casa e sempre pontuando fora", afirma Ney, que completa: "Contra o Atlético, podemos arrancar pelo menos um ponto, mas estamos focados no triunfo", completa Ney.

Leão corajoso - Segundo o técnico, o segredo é não mudar muito a postura Não haverá retranca em Curitiba. O Leão vai combater o Atlético rebatendo a sua ofensividade.

"O Atlético vive bom momento e tem Éderson como artilheiro do campeonato (13 gols). Além dele, tem um atacante pelo lado, que é o Marcelo, que vive um grande momento, e Paulo Baier pelo meio. Então, em alguns momentos é interessante adiantar a marcação e ter mais jogadores de ataque", explica o comandante rubro-negro.

Apesar da força do Atlético, o Leão tem boas lembranças da capital paranaense. Em 2012, pela Série B, os baianos venceram por 1 a 0, com gol de Leilson, um forte candidato a ser titular logo mais.

"Gostei muito do Leilson. Quando cheguei, estava machucado, mas vejo muita qualidade nele. Ainda não defini, mas ele pode jogar. Só acho que precisa ter mais calma quando está com a bola", pondera Ney.

A partida será um tira-teima, já que, no retrospecto geral, cada um venceu 11 vezes. No último encontro, em Feira, triunfo do Leão, por 3 a 2, com gols de Maxi, Biancucchi e Escudero. Só o último estará presente no jogo deste domingo.

