Comissão para reforma do estatuto tem primeiro encontro

Terá início nesta quinta-feira, 23, o processo para reformulação do estatuto do Vitória. A comissão responsável pelas mudanças fará o primeiro encontro às 17h30, na Fundação João Fernandes da Cunha, no Campo Grande, para um estudo inicial sobre o que mudar nas regras que regem o clube.

Estarão reunidos o presidente da comissão de reforma do estatuto, Silvoney Sales, o gestor Raimundo Viana, além dos conselheiros responsáveis pelas mudanças, José Rocha, Dilson Pereira, Fernando José, Gabriel Oliveira, Ivã de Almeida, Juarez José de Souza, Nilton Teixeira e Antonio Menezes.

"Neste primeiro encontro, vamos montar um calendário para estabelecer prazos e encontros posteriores. Também serão distribuídas funções para cada conselheiro responsável por cada mudança, além da apresentação de estatutos como do Grêmio e do Inter. Servirão de espelho para o nosso", disse Silvoney, alegando que o processo de voto direto será a questão principal.

No próximo dia 27, será marcada uma reunião mais ampla, com todos os conselheiros, para discutir exclusivamente as diretas.

Sub-17

O Vitória entra em campo nesta quinta pela Copa do Brasil sub-17, às 19h30, no Barradão. No jogo de ida, no Morumbi, o Leão empatou em 3 a 3. Igualdade com até dois gols de diferença dá a vaga para o Leão.

