Comissão não fala em prazo para mudança do estatuto

A tão sonhada reforma do estatuto rubro-negro não depende exclusivamente do presidente eleito na terça-feira, 31, Raimundo Viana. O processo de mudanças pela democratização do clube passa por diversos poderes, que começa pelos nove conselheiros que integram a comissão que fará alterações nas regras do clube. Curiosamente, os dois candidatos que concorreram à presidência estão entre os que vão redigir o novo estatuto.

Além do vencedor Raimundo Viana e do seu concorrente Ivã de Almeida, o presidente do conselho deliberativo, José Rocha, e seu vice, Silvoney Sales, estão na comissão. Completam a lista outros cinco conselheiros: os advogados Dilson Pereira, Fernando Moreira e Nilton Sampaio, o líder da torcida organizada Os Imbatíveis, Gabriel Oliveira, além do coronel da Polícia Militar Cristóvão Rios.

Mesmo com a urgência cobrada pela torcida, o processo é lento. O grupo que está à frente da reforma já sofreu três modificações. Aliás, uma reforma foi iniciada em 2013, mas não chegou a ser colocada para avaliação do conselho.

"Na teoria, esta comissão está começando do zero. Porém, a última reforma do estatuto pode servir como referência. As normas atuais do clube são confusas, e a reforma não será gerida apenas em torno da eleição direta. É preciso mudar muita coisa, mas requer calma e estudo. Pretendemos nos guiar em estatutos modernos, como de Internacional e Grêmio", afirmou Dilson Pereira.

Só para constar, o Inter escolhe seu presidente por meio do voto direto dos sócios. E eles têm direito de, cumpridas algumas etapas, compor o Conselho Deliberativo.

Após perder a eleição, Ivã de Almeida assegurou que a democratização do clube será utópica. "Duvido muito que abram a eleição. Podem cobrar isso. Vão botar dificuldade em uma coisa, dificuldade em outra, uma série de dificuldades, e não vão abrir", bradou.

Gabriel Oliveira está mais otimista. "Decidi solicitar fazer parte da comissão para propor mudança no estatuto. Entendo que, em tempos atuais, a democratização e a participação da torcida são fundamentais para o crescimento da instituição", opinou.

Prazos

Não há previsão para conclusão da reforma, mas a comissão pretende acelerar o processo para que a próxima eleição seja feita se baseando no novo estatuto. O grupo pretende ouvir sócios e elaborar um seminário para eles discutirem o assunto.

Após a comissão sugerir mudanças, o Conselho Deliberativo vai avaliá-las. Porém, a última palavra será da assembleia geral, que reúne votos diretos de sócios-torcedores e conselheiros. Só não se sabe quando isso acontecerá.

